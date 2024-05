TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag auf grünem Terrain

TeamViewer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 12,20 EUR. Bei 12,18 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 8.439 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,51 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,20 EUR am 07.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 07.05.2024 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,885 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

