TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag fester

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 14,36 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 14,36 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 14,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.679 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 46,58 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

