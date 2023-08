TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 17,21 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 45.685 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 3,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 55,44 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,63 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

