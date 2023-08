TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 17,27 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 17,28 EUR. Bei 17,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.891 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 125,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,63 EUR an.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 151,31 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

