TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag fester

28.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,13 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 9,21 EUR. Bei 9,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.130 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,40 Prozent. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 4,76 Prozent sinken.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

