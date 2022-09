TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 8,15 EUR

0,20% Charts

News

Analysen

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 8,26 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,24 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,26 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 8.379 Aktien.

Am 29.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,93 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,97 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,48 EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

Was Analysten von der TeamViewer-Aktie erwarten

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com