TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,46 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,46 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,45 EUR. Zuletzt wechselten 5.324 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 31,84 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Abschläge von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,81 EUR an.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu

TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX