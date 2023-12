TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 14,01 EUR nach.

Um 11:30 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,01 EUR ab. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,99 EUR. Bei 14,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 66.043 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,70 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,61 EUR am 01.02.2023. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 20,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

