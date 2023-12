TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 14,03 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 14,03 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,03 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.319 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 26,48 Prozent wieder erreichen. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,64 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel TecDAX zum Start im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart