TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag im Plus

TeamViewer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,75 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,75 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.526 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 16,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,50 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,904 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie freundlich im Fahrwasser von Zoom Video

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind