TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 12,57 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 12,57 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,57 EUR ein. Mit einem Wert von 12,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.992 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 41,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,19 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,98 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 Mio. EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte TeamViewer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,879 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

