TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 11,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 1,4 Prozent auf 11,90 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 11,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.606 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2024 (11,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,71 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 161,65 Mio. EUR gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,885 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt