TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 11,84 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 11,84 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,02 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 343.455 Aktien.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 5,41 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,885 EUR in den Büchern stehen haben wird.

