TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Freitagvormittag

Kurs der TeamViewer

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,99 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,99 EUR. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.074 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,84 Prozent. Bei 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingefahren

Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel TecDAX zum Start im Minus