TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Fahrt

TeamViewer im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,43 EUR.

Um 09:03 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 13,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 13,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.888 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,61 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,39 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags