TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag leichter

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 12,48 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,41 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,55 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.383 Stück gehandelt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 29,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.04.2024 Kursverluste bis auf 12,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,21 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,37 Prozent auf 163,11 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,879 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

