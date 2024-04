TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag stärker

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,59 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,59 EUR. Bei 12,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.463 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,19 EUR. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,11 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 143,39 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,879 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

