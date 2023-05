TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 14,62 EUR

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 14,64 EUR. Bei 14,76 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 167.929 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach oben. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 47,62 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 16,94 EUR.

TeamViewer gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

