TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag ins Minus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 11,70 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,7 Prozent auf 11,70 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,64 EUR. Bei 11,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.514 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,27 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,71 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,885 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

