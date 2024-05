TeamViewer Aktie News: TeamViewer büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 11,72 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,72 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.651 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 51,47 Prozent zulegen. Am 07.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,71 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,885 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

