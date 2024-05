TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 11,67 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 11,67 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 11,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,75 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.148 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,12 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,99 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,71 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,885 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu