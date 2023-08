TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag leichter

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 17,02 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 17,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 17,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.113 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 4,11 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,63 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

