Aktienentwicklung

TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TeamViewer

30.09.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 8,65 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 8,65 EUR abwärts. Bei 8,57 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 8,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 294.168 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,19 EUR am 16.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,32 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,86 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

