TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 14,67 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 14,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 14,74 EUR. Mit einem Wert von 14,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 175.446 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2022 Kursverluste bis auf 9,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 57,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028 - TeamViewer-Aktie gibt nach