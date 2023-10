TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag stärker

TeamViewer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,56 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 14,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,54 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 357.326 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,88 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,31 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 56,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

