TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,56 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,56 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,56 EUR zu. Bei 14,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.078 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,31 EUR fiel das Papier am 29.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,88 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

