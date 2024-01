TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,30 EUR.

Mit einem Kurs von 13,30 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,36 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,19 EUR. Bei 13,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.540 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,47 Prozent hinzugewinnen. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,71 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

