TeamViewer Aktie News: TeamViewer büßt am Mittwochvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 13,21 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,21 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,27 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 12.526 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,38 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 11,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 12,12 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags