TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 11,97 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 11,97 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 11,84 EUR. Bei 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 243.026 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 03.04.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 34,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

