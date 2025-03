TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 11,79 EUR nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 11,79 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,73 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 444.646 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 03.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 17,23 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,066 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 176,97 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

