TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag in Rot

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 12,01 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,6 Prozent auf 12,01 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,93 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.686 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 15,03 Prozent zulegen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,066 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,97 Mio. EUR im Vergleich zu 163,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte TeamViewer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

