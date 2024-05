TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,58 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 11,58 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,54 EUR nach. Bei 11,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 93.163 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,876 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

