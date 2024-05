TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag billiger

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,60 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 11,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 11,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,60 EUR. Bisher wurden heute 162.948 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Gewinne von 52,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,71 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 161,65 Mio. EUR gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,876 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

