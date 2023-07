TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,42 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 15,42 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,32 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.145 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 10,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 50,27 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,94 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte TeamViewer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

