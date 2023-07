TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 15,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,32 EUR ab. Bei 15,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 149.891 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,63 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 50,29 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,94 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte TeamViewer am 01.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in TeamViewer bedeutet

TeamViewer-Aktie legt zu: Technik-Vorständin ernannt

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer verdient