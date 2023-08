TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

TeamViewer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 17,17 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 17,17 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 17,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.550 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,34 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 151,31 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

