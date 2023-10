TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,68 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,68 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,85 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 553.756 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 9,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 53,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

