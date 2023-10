TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,60 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 14,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 718.597 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Gewinne von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 34,59 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,88 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 151,31 EUR umgesetzt, gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

