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TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

So haben Experten die TeamViewer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6.10 EUR -0.01 EUR -0.16 %
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Die TeamViewer-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TeamViewer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,400 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TeamViewer auf 5,990 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.7,30 EUR21,8730.07.2026
Deutsche Bank AG7,50 EUR25,2129.07.2026
DZ BANK--28.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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TeamViewer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)