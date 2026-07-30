TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten
So haben Experten die TeamViewer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Die TeamViewer-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TeamViewer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,400 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TeamViewer auf 5,990 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|7,30 EUR
|21,87
|30.07.2026
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|25,21
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.07.2026
Redaktion finanzen.net
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TeamViewer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)