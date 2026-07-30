TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

Buy, hold, sell?

31.07.26 18:00 Uhr

So haben Experten die TeamViewer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,400 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TeamViewer auf 5,990 EUR beläuft.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TeamViewer mit Halten ein.

Die TeamViewer -Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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