Teamviewer: Das Jahreshoch rückt wieder näher

Der Favoritenwechsel zwischen KI- und Software-Werten hat der Teamviewer-Aktie ein starkes Comeback beschert. Das eigentliche Ziel liegt allerdings noch ein Stück jenseits des Jahreshochs.

Nach dem Erreichen eines neuen Jahreshochs Ende August bei gut 7,20 Euro sah es zunächst aus, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis die Teamviewer-Aktie die große Lücke im Chart aus dem Oktober 2025 schließen kann. An der Einschätzung hat sich grundsätzlich nichts geändert, auf der Zeitachse ist dieses Szenario jedoch nach hinten gerutscht.

Stabiler mittelfristiger Aufwärtstrend

Denn auf das neue Jahreshoch folgte zunächst eine Korrektur von fast 20 Prozent bis auf rund 6 Euro. In diesem Bereich befindet sich der mittelfristige Aufwärtstrend, der seit Ausbildung des Tiefs bei rund 4,25 Euro im April bereits mehrfach Kursrückgänge abfederte. Hinzu kommt das häufig zu beobachtende Wechselspiel zwischen Software- und KI-Aktien: Steigen die KI-Werte, fallen nicht selten die Software-Aktien – und umgekehrt.

Gap-Closing oder weitere Korrektur?

Eben dieser Favoritenwechsel war es dann auch, der dem Papier ein starkes Comeback bis auf aktuell rund 7 Euro bescherte. Das bedeutet zugleich, dass es bis zum Jahreshoch nicht mehr weit ist. Genauer gesagt: knapp 3 Prozent. Das Hoch von Ende August sollte aber sowieso nur ein Zwischenziel darstellen, denn noch immer steht das Schließen der Lücke im Chart von vor knapp einem Jahr aus.

Fazit

Die Aktie dürfte auch zukünftig weiter volatil bleiben. Das sollten Anleger stets einkalkulieren. Grund zur Sorge besteht aus technischen Gründen nicht, denn der mittelfristige Trend ist aufwärtsgerichtet und die bisherigen Korrekturen waren zwar ausgeprägt, fielen aber nur einmal stärker als 20 Prozent aus. Wir rechnen damit, dass die Aktie in Kürze ein neues Jahreshoch erreicht, dann aber wieder zu einer Korrektur ansetzt. Diese sollte spätestens an der Trendlinie, die aktuell bei 6,20 Euro verläuft, aber stoppen. Am 3. November stehen zudem die Quartalszahlen auf der Agenda. Hier muss das Unternehmen die Aussagen von CEO Oliver Steil belegen, dass die Trendwende geschafft ist. Das mittelfristige Chartbild sollte von den Zahlen aber nicht verändert werden.

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Wie bei Teamviewer müssen auch bei OHB die anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen bestätigen – nur dass die Aktie zuvor ungleich tiefer gefallen war. Ob der jüngste Rebound den Abwärtstrend bricht, hängt an einem Auftrag, der schon einmal für eine Kursvervielfachung gesorgt hatte.zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.450 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 17.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 19.10.26 um 09:21 Uhr.

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