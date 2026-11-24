Die Teamviewer-Aktie hat seit Ende Oktober kräftig Federn gelassen. Mittlerweile ist sie sogar fast wieder auf das Jahrestief vom April zurückgefallen.

Die Q3-Zahlen 2026 sind alles andere als gut vom Markt aufgenommen worden. Besonders die vom Management ins Spiel gebrachten dämpfenden Effekte im vierten Quartal durch die erneuten wirtschaftlichen Unsicherheiten in Europa haben Investoren verunsichert. Denn im Software-Geschäft gilt das vierte Quartal als das wohl wichtigste im gesamten Jahr. Die durchschnittliche Gewinnschätzung für das Ergebnis/Aktie liegt 2026 aber noch immer bei knapp einem Euro. Für 2027 soll sogar etwas mehr als 1 Euro drin sein.

45 Prozent Kursabschlag in knapp vier Wochen

Die Aktie ficht das indes nicht an. Mittlerweile hat diese rund 45 Prozent an Kurswert eingebüßt – seit Ende Oktober wohlgemerkt. Das wiederum führte dazu, dass sich das Papier bereits seit drei Wochen im klar überverkauften Bereich befindet und förmlich nach einer technischen Gegenreaktion schreit. Bislang jedoch konnte der Abschwung noch nicht gebremst werden.

Wann kommt die technische Gegenreaktion?

Mittlerweile befindet sich die Aktie nah am Jahrestief von 4,25 Euro aus dem April. Ob hier tatsächlich eine Gegenbewegung einsetzt, ist noch völlig offen. Selbst der RSI-Indikator, der das Papier im überverkauften Bereich verortet, gilt unter Charttechnikern nicht als sicheres Signal für eine Gegenbewegung. Bedenken Sie: Der Indikator befindet sich schon seit mehr als zwei Wochen im überverkauften Bereich, ohne dass bislang eine nennenswerte Gegenbewegung erfolgt wäre.

Fazit

Am Jahrestief bei rund 4,25 Euro könnte nun aber doch der Punkt erreicht werden, der die lang ersehnte technische Gegenreaktion auslöst. Immerhin erwarten Analysten beim Gewinn je Aktie im Jahr 2026 noch immer knapp 1 Euro. Selbst, wenn das Unternehmen diese Schätzung klar verfehlen sollte, wäre das Papier auf KGV-Basis wohl weiterhin einstellig bewertet. Börsianer blicken in die Zukunft und die wird für Teamviewer offensichtlich als nicht so rosig eingeschätzt. Mittelfristig mag das vielleicht sogar stimmen. Dennoch: Gelingt dem Papier eine Bodenbildung, könnte sich spekulativen Anlegern die Chance auf einen technischen Trade bieten.

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Erstellung am 24.11.26 um 11:40 Uhr.

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