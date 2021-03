Teamviewer senkt wegen ManU-Trikotwerbung Ausblick

Berlin (Reuters) - Das Softwarehaus Teamviewer senkt für einen Platz auf den Trikots des englischen Fußballvereins Manchester United sein Margenziel.

Die bereinigte Ebitda-Marge werde im laufenden Jahr gemessen an den abgerechneten Umsätzen (Billings) zwischen 49 und 51 Prozent liegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Bisher hatte Teamviewer zwischen 55 und 57 Prozent in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Pläne nicht gut an. Die Teamviewer-Aktie fiel mehr als sechs Prozent.

Die Firma, die vor allem für ihre Fernwartungssoftware bekannt ist, begründete die niedrigeren Erwartungen mit den deutlich gestiegenen Marketingausgaben. Teamviewer wird mit der Saison 2021/22 für fünf Jahre Haupttrikotsponsor und Partner der "Red Devils". Der Premier-League-Verein soll den Schwaben nach eigenen Ausgaben eine globale Plattform bieten, um die Einsatzmöglichkeiten seiner Technologie zu präsentieren. Mittelfristig peilt Teamviewer weiterhin eine bereinigte Ebitda-Marge von 50 Prozent an.