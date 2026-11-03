TeamViewer: Wann schlägt sich das Neugeschäft im Umsatz nieder?

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TeamViewer senkt nach dem dritten Quartal die Umsatzprognose für 2026. Dabei berichtet das Management von einer starken Dynamik im Neugeschäft – warum diese im Zahlenwerk noch nicht ankommt, ist die eigentliche Frage.

Das Software-Unternehmen TeamViewer hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 2,2 Prozent auf 184,5 Mio. Euro verbucht und eine bereinigte EBITDA-Marge von 42,8 Prozent erzielt. Im Neunmonatszeitraum 2026 belief sich der Umsatz auf 550,4 Mio. Euro – das waren währungsbereinigt 1,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 43,7 Prozent. Wenngleich das Unternehmen von einer starken Dynamik im Neugeschäft mit TeamViewer ONE und DEX sowie einer Stabilisierung im SMB-Geschäft berichtet, wird die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 zurückgenommen. Demnach erwartet TeamViewer auf Basis konstanter Wechselkurse nun ein Umsatzwachstum von minus 2 bis minus 1 Prozent (zuvor: 0 bis 3 Prozent), ausgehend von einem Pro-forma-Umsatz von 767,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. So kam es zu Verzögerungen bei den Abschlüssen großer Enterprise-Deals, zudem dämpfen erneute wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa die Aussichten für Q4. Wenngleich TeamViewer die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von rund 43 Prozent bestätigte, senken Anleger den Daumen. Vorbörslich lag das Papier zwischenzeitlich zweistellig im Minus.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

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Erstellung am 03.11.26 um 08:25 Uhr.

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