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Kursentwicklung

TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Der TecDAX entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.42 EUR -0.51 EUR -1.38 %
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ATOSS Software AG
102.20 EUR 2.20 EUR 2.2 %
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freenet AG
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HENSOLDT
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Kontron
22.84 EUR -0.06 EUR -0.26 %
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PVA TePla AG
30.70 EUR 0.90 EUR 3.02 %
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SAP SE
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Siltronic AG
79.00 EUR -2.05 EUR -2.53 %
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SMA Solar AG
56.00 EUR -0.30 EUR -0.53 %
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TeamViewer
7.20 EUR 0.26 EUR 3.75 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.34 EUR 0.18 EUR 0.56 %
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Indizes
TecDAX
4,119.39 EUR 14.87 EUR 0.36 %
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Am Freitag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 4.122,57 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,038 Prozent auf 4.106,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4.104,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4.124,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.103,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,938 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 3.837,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.125,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.743,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,75 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), SMA Solar (+ 2,23 Prozent auf 57,25 EUR), Siltronic (+ 2,08 Prozent auf 81,10 EUR) und ATOSS Software (+ 1,39 Prozent auf 101,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 87,20 EUR), Kontron (-1,83 Prozent auf 22,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,37 Prozent auf 31,58 EUR), AIXTRON SE (-1,32 Prozent auf 36,60 EUR) und EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 3,35 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5.010.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 207,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. Mit 8,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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