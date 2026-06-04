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Kursentwicklung

TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX am Freitagmittag

05.06.26 12:25 Uhr
TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX am Freitagmittag | finanzen.net

So bewegt sich der TecDAX mittags.

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Um 12:09 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,18 Prozent auf 4.158,92 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 570,238 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,359 Prozent auf 4.193,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4.208,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.193,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.135,86 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,722 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.804,95 Punkte. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 3.663,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der TecDAX 3.955,52 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 14,75 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 3,18 Prozent auf 31,12 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 81,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,62 Prozent auf 16,07 EUR), Nemetschek SE (+ 2,52 Prozent auf 69,15 EUR) und SAP SE (+ 2,46 Prozent auf 168,54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Infineon (-6,71 Prozent auf 79,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,45 Prozent auf 88,45 EUR), Siltronic (-6,44 Prozent auf 93,75 EUR), AIXTRON SE (-4,88 Prozent auf 54,60 EUR) und JENOPTIK (-4,10 Prozent auf 44,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.634.954 Aktien gehandelt. Mit 182,068 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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