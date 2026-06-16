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TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot

18.06.26 12:25 Uhr
TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot | finanzen.net

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

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Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,26 Prozent leichter bei 3.938,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 538,143 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,170 Prozent auf 3.941,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3.948,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3.965,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.928,79 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,41 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.864,46 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.03.2026, mit 3.559,66 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 18.06.2025, mit 3.766,50 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,66 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 3,46 Prozent auf 79,73 EUR), Nordex (+ 2,18 Prozent auf 44,14 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 54,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,97 Prozent auf 176,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,23 Prozent auf 60,74 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-5,20 Prozent auf 24,60 EUR), Sartorius vz (-5,17 Prozent auf 216,40 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 5,25 EUR), 1&1 (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Bechtle (-2,23 Prozent auf 30,74 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.127.753 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 166,844 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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