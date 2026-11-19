TecDAX im Fokus

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag gewinnt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,65 Prozent auf 3.978,73 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 567,268 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,385 Prozent stärker bei 3.968,05 Punkten, nach 3.952,85 Punkten am Vortag.

Bei 4.003,38 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.968,05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,51 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 19.10.2026, mit 4.010,90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.059,16 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 3.420,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,78 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 7,64 Prozent auf 183,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,09 Prozent auf 33,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49) Prozent auf 51,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 111,80 EUR) und Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 57,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2,34 Prozent auf 189,38 EUR), Drägerwerk (-1,68 Prozent auf 117,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,60 Prozent auf 22,10 EUR), United Internet (-1,22 Prozent auf 24,28 EUR) und ATOSS Software (-1,20 Prozent auf 82,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 970.486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 227,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net