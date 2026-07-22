TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Start

Index-Performance

24.07.26 09:27 Uhr

Der TecDAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent fester bei 3.716,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,827 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,323 Prozent tiefer bei 3.689,50 Punkten, nach 3.701,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.689,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3.716,78 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.883,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, stand der TecDAX bei 3.664,30 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 3.863,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,55 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 6,93 Prozent auf 74,10 EUR), SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), Nemetschek SE (+ 3,71 Prozent auf 55,90 EUR), Ottobock (+ 2,74 Prozent auf 56,20 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,59 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,84 Prozent auf 32,54 EUR), Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 216,10 EUR), Infineon (-1,47 Prozent auf 64,53 EUR), PVA TePla (-1,46 Prozent auf 36,52 EUR) und AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 39,77 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 377.881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 154,164 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net