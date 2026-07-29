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Index-Bewegung

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus

Der TecDAX verlor am Donnerstagabend an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36.78 EUR -0.64 EUR -1.71 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.10 EUR 0.50 EUR 0.52 %
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freenet AG
24.76 EUR -0.50 EUR -1.98 %
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Infineon AG
59.65 EUR 5.25 EUR 9.65 %
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IONOS
32.50 EUR -0.62 EUR -1.87 %
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Nemetschek SE
58.55 EUR -9.10 EUR -13.45 %
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SAP SE
155.48 EUR -7.36 EUR -4.52 %
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Siltronic AG
73.85 EUR 2.85 EUR 4.01 %
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SMA Solar AG
52.25 EUR -2.05 EUR -3.78 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
73.50 EUR 4.05 EUR 5.83 %
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TeamViewer
5.96 EUR -0.76 EUR -11.24 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.00 EUR -0.08 EUR -0.28 %
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Indizes
TecDAX
3,829.25 EUR -16.08 EUR -0.42 %
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Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 0,43 Prozent auf 3.828,94 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,778 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,206 Prozent leichter bei 3.837,39 Punkten in den Handel, nach 3.845,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3.813,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.857,92 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,902 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der TecDAX mit 3.853,08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.697,16 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Stand von 3.907,83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 10,58 Prozent auf 106,60 EUR), Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siltronic (+ 8,83 Prozent auf 73,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,64 Prozent auf 73,10 EUR) und SMA Solar (+ 4,66 Prozent auf 55,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-13,69 Prozent auf 58,00 EUR), TeamViewer (-12,04 Prozent auf 5,96 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), IONOS (-2,83 Prozent auf 32,22 EUR) und Bechtle (-2,69 Prozent auf 36,16 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7.220.835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 183,795 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)