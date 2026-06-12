TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Montagmittag im Plus

Index im Blick

Für den TecDAX geht es am Montagmittag aufwärts.

Am Montag steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,95 Prozent im Plus bei 4.017,25 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 539,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,40 Prozent fester bei 4.035,34 Punkten in den Montagshandel, nach 3.979,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4.003,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.057,32 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Wert von 3.795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.574,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.813,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,84 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,93 Prozent auf 99,25 EUR), Siltronic (+ 3,51 Prozent auf 97,20 EUR), AIXTRON SE (+ 3,26 Prozent auf 58,86 EUR), SAP SE (+ 2,94 Prozent auf 144,38 EUR) und Bechtle (+ 2,80 Prozent auf 31,52 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 74,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR), 1&1 (-1,23 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (-0,61 Prozent auf 26,20 EUR) und freenet (-0,08 Prozent auf 25,98 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.546.871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net